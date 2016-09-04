تداولت وسائل إعلام يمنية وعربية أنباءً تؤكد تعهد رئيس وفد الذي كان يجري زيارة للعراق، بتسليم خبراء العراقي-الذين لجأوا إلى إبان اجتياح في العام 2003-، إلى .

 

وقال تقرير متلفز لسكاي نيوز، إن رئيس الوفد الحوثي، ، تعهّد صراحة بتوقيف عناصر حزب البعث المطلوبين لدى السلطات العراقية وتسليمهم لبغداد.

 

وكان الرئيس اليمني المخلوع ، وفّر ملاذا لعناصر حزب البعث الموالين للرئيس الراحل ، عقب انهيار نظامه.

 

وفي أول رد فعل نقلته وسائل إعلام يمنية، من قبل الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، على التعهد الحوثي، هدد بقتل كل من يحاول الاقتراب من خبراء حزب البعث العراقي.

 

وقالت تقارير صحفية، إن صالح أصدر أوامره لعناصر الموالين له، لتوفير حراسة مشددة لعناصر حزب البعث، وفتح النيران على كل من يحاول الاقتراب منهم.

 

كما أكدت مصادر مطلعة، أن خطة الحماية تتضمن زرع ألغام في الطرق المؤدية إلى أماكن إقامة خبراء حزب البعث، وتوفير جميع احتياجاتهم كافة لإبقائهم بعيدين عن الأنظار.

 

وتضيف أزمة خبراء حزب البعث، بعدا جديدا على العلاقة بين حليفي الانقلاب في صنعاء، ما ينذر بتفجر مواجهات جديدة بين الحوثيين وأتباع صالح في حال محاولة الحوثيين تنفيذ مطالبات مسؤولين عراقيين أبرزهم وزير الخارجية العراقي .