سَخِرت الإعلامية المصرية المعروفة، آيات عرابي، من الموقف الذي تعرّض له الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة مجموعة العشرين بمدينة هانجشو الصينية، حيث ظهر الرئيس الأمريكيّ باراك أوباما وهو يصافح رئيس الوزراء الهندي وعدداً آخر من الزعماء المشاركين في القمة، وسط محاولة السيسي الاقتراب منه والوقوف خلف الزعماء الآخرين لمصافحته.

وقالت “عرابي” في مقطع فيديو ساخر نشرته على حسابها في “فيسبوك”، وتابعته “وطن” إنّ: ” السيسي كان واقفاً في قمة العشرين، ومعه رقم منتظراً أن يُسلم على أوباما، حيث كان يفرك يديه وهو فَرِح؛ لأنه سيتبارك من الرئيس الأمريكي، لكنّ الأخير بعدما سلّم على الجميع، استكمل طريقه ولم يُعر السيسي أي اهتمام “.

وذكرت “عرابي” أن هذا هو مقام العملاء عند أسيادهم.

ووصفت الاعلامية المصرية، السيسي بـلفظ “بلحة”، قائلة:” بلحة يثبت أن العسكري أصله غطاء بلاعة”.

وقالت: “الصعلوك بلحة لم يذهب الى قمة العشرين بدعوة، كون مصر ليست من ضمن دول العشرين. مضيفة أن السيسي قد يكون تحايل على أي رئيس وزراء كان متواجداً وطلب منه الدخول لالتقاط صورة “تفرح العيال” وفقاً لقول “عرابي”

كما سخرت آيات عرابي من طلب الحارس الشخصي للسيسي من وزير الخارجية الامريكي جون كيري، عما إذا كان يحمل هاتفاً قبل دخوله الى قاعة الاجتماعات على هامش زيارة السيسي للهند.

وصاحبت مشاركة السيسي، الأحد، في أعمال قمة العشرين سخرية النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. على إثر تواجده كضيف شرف بدعوة من الرئيس الصيني، شي جين بينغ.

شاهد فيديو الاعلامية المصرية آيات عرابي: