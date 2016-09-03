ذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية أن تقريراً لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI كشف تعرض هيلاري كلينتون في ديسمبر 2012 “لارتجاج دماغي” ومعاناتها إثر ذلك من تجلط دموي في المخ، الأمر الذي انعكس سلبا على واجباتها في وزارة الخارجية.

وأشار التقرير إلى أن تعليمات أطباء كلينتون كشفت أنها كانت عاجزة عن العمل في الوزارة سوى بضع ساعات يوميا، ولم تتمكن من أن تتذكر كل جلسات الإحاطة التي كانت تحضرها، موضحا أنه رغم أن الوعكة الصحية التي تعرضت لها كلينتون عام 2012 ليست سرا، الا أن هذه المعلومات بشأن معاناة كلينتون لفقدان جزئي للذاكرة تنشر للمرة الأولى مما يثير تساؤلات عن القدرات الذهنية للمرشحة الرئاسية.

وتجرى تحقيقات في قضية استخدام هيلاري كلينتون بريدا إلكترونيا خاصا في مراسلاتها المهنية. حيث اعترفت بأنها ارتكبت “خطأ” باستخدامها بريدا إلكترونيا خاصا في المراسلات المهنية حين كانت على رأس الدبلوماسية الأمريكية في الفترة من (21 يناير 2009 إلى 1 فبراير 2013)