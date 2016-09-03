نشر موقع lifehack مجموعة من العادات الصحية التي يتبعها الاشخاص الناجحون في حياتهم، كي يستمروا في هذا النجاح وليزيدوا من رصيدهم على صعيد الانجازات، وهي كالتالي:

1.كوب من الماء بالليمون صباحا .. لتنقية جسدهم من السموم.

2.يكتبون ما ينون فعله.. لتهيئة العقل للعمل والمجهود

3.التأمل.. لتتخلص من الضغوط وزيادة الابداع.

4.الرياضة.. لمزيد من النشاط.

5.يحملون وجبة خفيفة من المنزل .. لتجنب اضرار الوجبات السريعة.

6.يقضون الوقت مع أصدقائهم .. للتخلص من ضغوط العمل.

7.يبتعدون عن الأجهزة الإلكترونية.

8.يقضون وقت الراحة خارج نطاق العمل … لتجديد الطاقة.

9.يحافظون على مواعيد نومهم… لمنح الجسد الوقت الكافي للراحة.