أحد أهم أشكال الزواج هو تفهّم حاجات الشريك والعمل على تلبيتها. الحقيقة هي أن التواصل بين الزوجين هو أمر شديد الأهمية، ولكن ما هو كمّ التواصل الصحيح؟ وكيف يجب أن يكون؟ وكم من مرة يجب أن يتقاربا ويتواصلا حميمياً؟

الأمور مختلفة وفقاً لمجلة “نواعم” بين شخص وآخر أي إن اللائحة التالية قد لا تنطبق على جميع الزوجات. ولكن بعد بحث طويل، تبيّن أن الحاجات التالية هي رغبات يومية لدى أغلب النساء.

1.تحتاج إلى الشعور بأنها محبوبة: يوصل الزوج الحب لزوجته عبر الأقوال والأفعال، ولكن يجب عليه أن يقول لها اكثر من مرة خلال اليوم الواحد إنه يحبها، لكن شرط أن تعبّر أفعاله عن عمق وحنية أقواله نفسها.

2.تحبّ أن تشعر بأنها جميلة: سواء كانت ترتدي أجمل ملابسها أو ترتدي قميصاً قديماً، تعشق المرأة أن تشعر بأنها جميلة في عيني زوجها. يصل هذا الشعور إلى المرأة عبر السماع بأنها جميلة وعبر الغزل الجسدي والعاطفة وأنه لا ينظر إلى امرأة غيرها.

3.تحب الشعور بأنها محاطة: تحتاج المرأة إلى العاطفة الجسدية بشكل يومي… أي إنها تحب الأحضان والمداعبة خلال اليوم، فضلاً عن بعض حركات التدليك في آخر يوم متعب. هذه اللمسات ستلبّي بالتأكيد جزءاً من حاجات الزوجة الجسدية. كما يمكن للعلاقة الحميمة أن تفي ببعض الغرض، إلا أن الاحتكاكات الجسدية خارج غرفة النوم تلبّي احتياجاتها أكثر.

4.تحتاج إلى التواصل: حاجة المرأة إلى التواصل توازي غالباً حاجة الرجل إلى التواصل الحميم. يجب على التواصل أن يحصل خلال اليوم مرة واحدة على الاقل دون مقاطعة أحد أو شيء.

5.تحتاج إلى الاهتمام: حين يبدي الرجل اهتماماً بزوجته، يمنحها الحب والتقدير والاحترام تلقائياً. الاهتمام ليس مناسبة أو للعطلات الرومانسية، بل هو حاجة يومية لزواج صحّي وسعيد.