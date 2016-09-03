احتفلت الممثلة المكسيكية الأمريكية سلمى حايك، الجمعة، بعيد ميلادها الخمسين، والتي تعد واحدة من أكثر الممثلات الجاذبية في العالم.

ولدت سلمى حايك وتربت في أسرة ثرية كاثوليكية في المكسيك، والدها هو سامي حايك، رجل أعمال مكسيكي من أصل لبناني، ووالدتها ديانا، كانت مغنية أوبرا إسبانية.

بدأت مشوارها الفني من خلال بعض الإعلانات التجارية في المكسيك، ثم قدمت أول أدوارها عام 1988 من خلال المسلسل التلفزيوني Teresa.

وفيما يلي أهم 10 معلومات عن سلمى حايك قد لا تعرفها:

1- حينما كانت صغيرة كانت جدتها لأمها تحلق لها شعرها وحواجبها كي يصبح لديها شعر ناعم وكثيف.

2-في سن الثانية عشر، أرسلت إلى أكاديمية Sacred Heart وهى مدرسة ثانوية كاثوليكية، ولكن نظرًا لتمردها ومخالفتها لتعليمات المدرسة تم طردها بعد عامين.

3-أسست شركة إنتاج عام 1993 تحمل اسم Ventanarosa، وأنتجت المسلسل الكوميدي الشهير Ugly Betty.

4- تعد من أكثر الممثلات الناشطات في مجال حقوق الإنسان ورعاية الأطفال، وبحسب موقع الفن، فقد دعمت حايك أكثر من مؤسسة خيرية من بينها صندوق الدفاع عن الأطفال والمؤسسة الأمريكية لأبحاث الإيدز ومؤسسة Standup Cancer لمساعدة مرضى السرطان.

5-في حوارها مع مجلة Lucky Magazine أخبرتهم أنها عانت في شبابها من حب الشباب، وقالت: “كنت استيقظ كل يوم أشعر بخيبة أمل، وأنظر في المرآة فأرى الأمر يزداد سوء، فكنت أهرب إلى تناول الطعام، وأصبحت في النهاية بدينة ولا أخرج من المنزل وكاد صاحب المنزل يطردني بسبب عدم دفعي للإيجار”.

6- تزوجت من المليونير الفرنسي الشهير فرانسوا هنري بينو، ولديها طفلة تدعي “فالنتينا”.

7-رشحت لجائزة الأوسكار عام 2003 عن فيلمها Frida، وتعد واحدة من ضمن 4 ممثلات لاتينيات فقط، رشحن لهذه الجائزة. وكان دورها في هذا الفيلم بمثابة انطلاقة حقيقية لها في عالم السينما ورشحت لأكثر من جائزة بسبه.

8- قالت في حوارها مع مجلة Vanity Fair إن عدد من صناع السينما قالوا لها لن تصبح نجمة مشهورة، بسبب أنها ولدت في المكسيك وكان لديها لكنة إنجليزية مختلفة، “قالوا لي رغم جاذبيتك وموهبتك في التمثيل لن تتمكني من إتقان اللغة ولن تحصلي على أدوار هامة”.

9- عندما ظهرت مع ممثل مسلسل Friends الشهير ماثيو بيري في فيلم Fools Rush In، تواردت شائعات تقول أنهما كانا يكرهان بعضهما في الحقيقة ولم ينسجما من العمل معًا، ولكن نفت حايك هذه الشائعات بعد صدور الفيلم بمدة.

10- كانت عضو لجنة تحكيم في مهرجان كان السينمائي في دورته الـ58، وذلك عام 2005.