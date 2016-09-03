كشفت صحيفة الـ”واشنطن بوست ” الأمريكية عن عدد الحالات المصابة بفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي “إيه” في الولايات المتحدة الأمريكية، والمرتبطة بالفراولة المصرية وصل لـ 70 حالة أمس الجمعة.

وقالت الصحيفة في تقرير إن معظم الحالات المصابة بعدوى الالتهاب الكبدي الذي يسببه فيروس “إيه” تركزت في إقليم الأطلسي الأوسط الذي يضم ثلاث ولايات هي : نيويورك وعاصمتها مدينة ألباني، ونيوجيرزي وعاصمتها مدينة ترنتن وبنسلفانيا وعاصمتها هاريسبورج.

وأوضح التقرير أن ولاية فيرجينيا حصدت نصيب الأسد من إجمالي تلك الإصابات، بواقع 55 حالة مؤكدة، مشيرا إلى ظهور 6 حالات أخرى في ميريلاند و5 حالات في غربي فيرجينيا وحالة واحدة فقط في كل من نورث كارولينا وويسكونسن ونيويورك وأوريجون، بحسب الإحصاءات الصادرة الخميس عن مراكز السيطرة على المرض والوقاية منها الأمريكية.

وأفاد التقرير أن 32 شخصا مصابا بفيروس الإلتهاب الكبدي الوبائي “إيه” الذي سببته الفراولة المصرية، قد تم نقلهم إلى المستشفى دون ورود أنباء عن وفيات.

ولفت التقرير إلى أن عدد الإصابات المؤكدة التي كشفت عنها ” واشنطن بوست” الجمعة الماضية والتي بلغت 35 شخصا في أعقاب إعلان الإدارة الصحية في فيرجينيا عن إصابة عامل بمطعم في شمالي الولاية بفيروس ” إيه”، شهد تناميا خلال الأسبوع الحالي.

وذكر التقرير أن الفراولة التي نقلت العدوى كانت تُقدم على ما يبدو في سلسلة مطاعم تابعة لشركة” تروبيكال سموثي” للعصائر والتي كانت قد بدأت عملها في مدينة تالاهاسي، عاصمة ولاية فلوريدا في العام 1997، قبل أن تدشن أكثر من 500 فرعا منتشرة في عموم الولايات المتحدة، من بينها سلسلة في شمالي فيرجينيا. واستهلكت تلك الفراولة، والكلام لا يزال للتقرير، في مناطق بـ ميريلاند ونورث كارولينا وفيرجينيا وغربي فيرجينيا، وفقا لمراكز السيطرة على المرض والوقاية منها.

واعتذر مايك روتوندو، الرئيس التنفيذي لـ ” تروبيكال سموثي” في مقطع فيديو نُشر على صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” والذي تحدث فيه عن تفشي الوباء، لكافة الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي “إيه”. وأكد روتوندو أن مقولة ” كُل بصورة أفضل تشعر براحة أفضل” ليست شعارا تسويقيا فحسب ولكنها التزام.

وأضاف روتوندو أن إدارة الصحة في فيرجينيا قد هاتفت الشركة في الـ 5 من أغسطس الماضي لإخطارها بوجود صلة محتملة بين حالات الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي “إيه” والفراولة التي تُقدم في المقهى.

وزاد:” قمنا طواعية وعلى الفور بسحب كل الفراولة من كافة المقاهي التابعة لنا. وجلبنا فراولة جديدة إلى كل من تلك الأماكن. وأتم:” نأخذ الموضوع بمنتهى الجدية. فحياتكم وسلامتكم على رأس أولوياتنا. ونود أن تثقوا في أننا نجلب إليكم منتجات عالية الجودة، حتى تأتوا إليه ثانية.”

وكانت شركة ” تروبيكال سموثي” قد نشرت بيانا أمس الخميس على موقعها الإليكتروني تؤكد فيه أنها لم تعد تستورد فراولة من الخارج، موضحة:” نستورد الفراولة الآن من الولايات المتحدة فقط.” وتشتمل الأعراض التي تظهر على الشخص المصاب بفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي “إيه” على شعور بالتعب وغثيان وتقيؤ و آلام في البطن (خاص في الجانب الأيمن، وتحت الأضلاع السفلى، حيث يوجد الكبد)، وبراز بلون الطين، وفقدان الشهية، وانخفاض درجة حرارة الجسم، واصطباغ البول بلون داكن وآلام المفاصل واصفرار العينين و / أو الجلد فيما يُعرف باليرقان.

وأكدت وزارة الصحة الأمريكية أنها تتحقق فيما إذا كانت مطاعم ومتاجر أخرى للأغذية مشمولة بتلك المخاوف، وإذا كانت قد تلقت أيضًا فاكهة التوت المجمدة من مصر.