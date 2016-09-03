قال ممثل المرشد الايراني علي خامنئي، المتشدد أحمد علم الهدى،“أنا استمع بعض الأحيان للموسيقى، لكنني أرفض وأمنع الحفلات الموسيقية التي تصاحبها الإثارة المبتدلة وممنوعات شرعية أخرى”.

يأتي ذلك بعد منعه 25 من آب/ أغسطس إقامة حفلات موسيقية في مدينة مشهد بذريعة أنها “مدينة مقدسة” تضم مرقد علي بن موسى الرضا الإمام الثامن لدى الشيعة.

وأوضح علم الهدى في مقابلة مساء الجمعة مع التلفزيون الإيراني أن “الشباب الإيراني يعاني من مشكلة في الزواج وبناء الأسرة بسبب الدخل المحدود وهذه الحفلات الموسيقية تكلفهم ثمنا باهضا” على حد زعمه.

واعتبر ممثل خامنئي الانتقادات الشديدة واللاذعة التي وجهت إليه من الشخصيات السياسية والدينية المحسوبة على التيار الإصلاحي والمعتدل لمنع إقامة الحفلات الموسيقية بأن “الهدف منها الانتقام السياسي”.

وتابع علم الهدى “أنا أحب الفن وخصوصا الفنانيين الراحل فرج الله سلحشور، وكذلك الفنان إبراهيم حاتمي كيا”، واصفاً “سلحشور وحاتمي كيا بأنهما من أصحاب المهدي”، وهو الإمام الثاني عشر الغائب لدى الشيعة بحسب معتقداتهم.