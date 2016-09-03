ذكر نشطاء سوريون، السبت أن إحدى أشهر المقاتلات الأكراد، الشابة المقاتلة “آسيا رمضان عنتر”، ذات الــ(22 عام)، التي اشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي، كإعلامية، بوصفها “أنجلينا جولي” الأكراد، بسبب الشبه بينها وبين النجمة المعروفة، لقيت مصرعها خلال اشتباكات وقعت الخميس الماضي قرب مدينة جرابلس السورية.

وآسيا من مواليد مدينة القامشلي شمال سوريا، وكانت ضمن صفوف “وحدات حماية المرأة”، وقد لقيت مصرعها في إحدى المعارك بجبهات ريف مدينة منبج ضد تنظيم داعش الإرهابي.

ولم تعلن وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة حتى الآن نبأ مقتل آسيا بشكل رسمي، كما لم يكشف عن سجلها، لكن المعلومات الواردة أكدت النبأ.