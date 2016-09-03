شهدت منطقة الهرم جريمة قتل مؤسفة، بعدما لقي عجوز مصرعه؛ إثر تلقيه نحو 22 طعنة نافذة بالجسم، ليسقط جثة هامدة.

وتلقى اللواء خالد شلبي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من غرفة النجدة، بالعثور على جثة رجل مُسن غارقًا في دمائه.

وانتقل رجال مباحث الهرم إلى الشقة، وعُثر على جثة عجوز يبلغ من العمر 71 عامًا، مرتديًا كامل ملابسه، وبه آثار طعنات متفرقة بالجسم، تقترب من الـ22 طعنة.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن مرتكب الواقعة يدعى “علاء.ع”، 18 عامًا؛ بسبب تهديد المجني عليه له بفيديوهات جنسية التقطها له أثناء ممارسة الشذوذ معه، بحسب تحقيقات نيابة حوادث جنوب الجيزة.

وقال المتهم، إنه تعرف على المجني عليه منذ 6 سنوات، حيث كان يعمل بمعرض سيارات يمتلكه المجني عليه، وفوجئ بسلوك الأخير الشاذ، وأنه عندما رفض الاستمرار معه في العمل، وكان حينها عمره 12 عامًا، فوجئ به يهدّده بمقاطع جنسية، فعاد إليه رغمًا عنه، على حد قوله في التحقيقات. بحسب ما نقل موقع “مصراوي”.

وأضاف، أنه بعد 6 سنوات على الواقعة السابقة، ومع وفاة والده فوجئ بصاحب معرض السيارات يحضر إلى منزله لتقديم واجب العزاء، وطلب رقم هاتفه المحمول، فأعطاه رقمًا خطأ، لكنه كان بحوزته أرقام أفراد أسرته، ومع استمرار تهديده له بالمقاطع الإباحية أثناء ممارستهما للشذوذ، عقد العزم على قتله.