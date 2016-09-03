قالت الراقصة الاستعراضية ، إن “أحلى حاجة في الحياة”، كاشفة عن انها تزوجت خمس مرات في حياتها، وأن والدها تزوّج مرتين.

 

وعلّقت ” فيفي” على كليبها الجديد، “”، قائلة إنها كانت تعاني في صغرها من عقدة الضرة، حيث تزوج والدها مرتين، وكانت والدتها ضرة.

 

وتابعت “فيفي”- في حوارها لبرنامج “90 دقيقة” المذاع عبر فضائية “المحور”، السبت-: “الرجالة حلوة بس النفس بقى.. وهما أحلى حاجة في حياتنا”.

 

وأشارت إلى أنها لا تخاف الحسد، رغم ذكره في القرآن، مضيفة :”الحسد مذكور بس ما بخافش منه”.