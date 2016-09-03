“وطن-خاص- كتب وعد الأحمد”- ما بين الجد والهزل وجهت مذيعة مصرية تهديدا غير مباشر على الهواء لزوجها مهددة إياه بإبلاغ الشرطة في حال قرر أن يبيت خارج المنزل دون أن يبلغها مسبقاً.

وقالت المذيعة دينا رامز في برنامجها “ست الستات” المذاع على فضائية “صدى البلد”:”لو جوزي ما رجعش البيت وبات برا البيت، هناك اختراع اسمه الموبايلات من خلاله سيقول على الأقل: ألو دينا أنا بايت بره”، وتابعت المذيعة المصرية :”لو اختفى والتلفون مقفول وما بيردش حأبلغ البوليس”.

وأضافت بسخرية:” أبحث عن طارق مع الشرطة” وأردفت وهي تبتسم “أحسنلوا يا يبلغني في التلفون أو أكون عارفة هو رايح فين”وأضافت بهدوء:”علشان القلق يا حبيبي بس مش علشان حاجة تانية”.

يُذكر أن المذيعة المصرية دينا رامز هي زوجة المذيع والممثل المصري طارق علام