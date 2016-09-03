“وطن-خاص”- كتب وعد الأحمد”- كعادته في إضفاء طابع الفكاهة والمرح على متصلي برنامجه” كلمة السر” المذاع على قناة مصر مازحَ الشيخ مبروك عطية متصلة ذكرت له أنها منقبة قائلاً لها:” ياختي على إيه جتك نيلة”.

وأشارت المتصلة إلى أن زوجها قال لها تحرمي عليي فرد الشيخ عطية عليها:”هي ناقصة مش كفاية اللي انتي مركباه في زورك”وسألها إن كان لها أولاد من “الولد ده” فأجابته ثلاث عيال.

وتابعت:”أنا تعبانة وعندي القلب والتهاب في العضلات” فقال لها عطية: “هو تعبان من تعبك وأنك مش بتخدميه وانو التعب أثر عليه في المعاشرة” وأضاف مخاطباً المتصلة: أنا عايز أعرف انتي عايزة مني إيه وأنا أشوط على طول” فردت المتصلة:” أنا دلوقت قاعدة معاه وملتزمة ومنقبة” وهنا استوقفها الشيخ عطية ليقول بانفعال:”منقبة على عينك وعين اللي جابوكي نقاب إيه ونيلة إيه”.

وتابع بنبرة حادة:” ملتزمة يعني ما بفتحش لساني إلا في ذكر الله” وخاطب المتصلة: “قوليلي انا ملتزمة ما بمشيش مع رجالة، ما باكلش مال حرام” واستدرك “بقى الالتزام بالإسلام نقاب ودقن بس وسبحان الله وبحمده” وأردف:” الإلتزام عهد الله وقولوا للناس حسناً والمعاملة وحسن الخلق”.