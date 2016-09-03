نشرت شابة هندية فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تكشف فيه أنّ عائلتها على وشك قتلها في جريمة شرف.

وأشارت وسائل اعلام هندية أنّ الشابة سجلت الفيديو في دورة مياه أحد القطارات في مدينة مومباي “سكك مهامايانجار” في ولاية أوتار براديش، قبل أن تقتل على يد أفراد عائلتها في 19 من الشهر الماضي.

وأعلنت الشابة المسلمة (26 عاماً) أنّ “أفراد عائلتها يخططون لقتلها في جريمة شرف بعدما عثروا عليها في مدينة مومباي مع حبيبها المسلم أجاي شارما بال، حيث كانا يستعدّان للزواج، لكن والدها وأخوتها وعائلتها رفضوا ذلك”.

وهربت الفتاة الى مومباي مع الشاب الذي تحب، إلّا أنّ عائلتها تمكّنت من العثور عليهما، وأعادت الشابة الى مهماياناجارا، حيث وجدت مقتولة في 19 آب في منطقة هاسراس.

كما قامت العائلة بدفن الشابة ليلاً، من دون ابلاغ أحد، ما دفع بالجيران الى ابلاغ الشرطة، التي قرّرت استخراج جثة الفتاة واعادة تشريحها بعدما تأكّد أن العائلة قتلتها رمياً بالرصاص.