نشرت قناة “فوكس نيوز” الأمريكية تقريرا قالت فيه إن إسرائيل ستواجه صعوبات في حال قررت قصف قاعدة فوردو النووية الإيرانية الواقعة جنوب غرب العاصمة طهران، بعد إعلان إيران نشر منظومة صواريخ أس 300 الروسية قرب هذه القاعدة النووية.

وأوضحت القناة في تقرير لها إن “منظومة صواريخ أس 300 باتت تشكل تهديداً خطيراً للجيل الرابع من طائراتF15″، مضيفة إن “إسرائيل أعلنت في ديسمبر الماضي أنها تسلمت مقاتلات من الجيل الخامس لطائرات F-35”.

وذكر التقرير إن “مقاتلات من الجيل الخامس لطائرات F-35 يمكنها الهروب وتجاوز منظومة صواريخ أس 300 الروسية، لكن هذه الطائرات غير قادرة على حمل قنابل لقصف مفاعل فوردو النووية”.

وبحسب قناة فاكس نيوز، فإن”الطائرات الأمريكية الأكثر شهرة في العالم، وهي قاذفة B2 أو ما يُعرف بالقاذفة الشبح، وكذلك مقاتلات إف/إيه-22 رابتور، قادرة على تجاوز خطوط الدفاع لمنظومة صواريخ أس 300 لكن حتى هذه الطائرات المتطورة ستكون عرضة للخطر في حال وجهت إيران مجموعة من صواريخ أس 300 بإتجاه هذه الطائرات دفعة واحدة”.

وكان نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي بن رودس، أعتبر الاثنين الماضي أن نشر إيران منظومة صواريخ أس 300 الروسية على قاعدة فوردو النووية الواقعة بالقرب من مدينة قم جنوب غرب العاصمة طهران، أمر مثير للقلق، رغم إنه لا يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة.

وعرض القناة الأولى للتلفزيون الرسمي الإيراني الأحد الماضي، قوات الدفاع الجوية الإيرانية وهي تقوم بنشر منظومة صواريخ أس 300 الروسية في قاعدة فوردو النووية الني تعد ثاني محطة نووية لتخصيب اليورانيوم والتي تم اكتشافها في سبتمبر 2009، وكانت منحوتة في جبال مدينة قم إلى الجنوب من طهران، فبناؤها تم سرا في 2006، تحت عمق 80 مترا أسفل هرم جبلي غني بصخور صلبة لحمايتها من أي هجوم.