دعا وزير خارجية جان مارك ايرولت، رئيس حكومة الوفاق الليبية إلى إيجاد “تسوية” مع قائد الانقلاب وبرلمانه اللذين لا يعترفان بالحكومة الشرعية.

 

وقال إيرولت في كلمة أمام أسبوع سفراء فرنسا “في ليبيا يشكل التهديد الإرهابي وانتشار التهريب تحديين ملحين”.

 

وأضاف “رغم التشاؤم تم تشكيل حكومة وفاق وطني بقيادة السراج الذي أحيي شجاعته”.

 

وتابع: “ولاجتثاث تنظيم الدولة سيكون عليه السيطرة على كل المؤسسات ومجمل الأراضي، لكن عليه التوصل إلى تسوية مع برلمان طبرق واللواء حفتر”.. مضيفا أن فرنسا على استعداد لدعم هذه الجهود مع القوى الإقليمية.