دعا وزير خارجية فرنسا جان مارك ايرولت، رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج إلى إيجاد “تسوية” مع قائد الانقلاب خليفة حفتر وبرلمانه اللذين لا يعترفان بالحكومة الشرعية.

وقال إيرولت في كلمة أمام أسبوع سفراء فرنسا “في ليبيا يشكل التهديد الإرهابي وانتشار التهريب تحديين ملحين”.

وأضاف “رغم التشاؤم تم تشكيل حكومة وفاق وطني بقيادة السراج الذي أحيي شجاعته”.

وتابع: “ولاجتثاث تنظيم الدولة سيكون عليه السيطرة على كل المؤسسات ومجمل الأراضي، لكن عليه التوصل إلى تسوية مع برلمان طبرق واللواء حفتر”.. مضيفا أن فرنسا على استعداد لدعم هذه الجهود مع القوى الإقليمية.