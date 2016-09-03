شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، جدلًا واسعًا، وغضباً في صفوف السودانيين، بعد مشاركة فتاة سودانية بالرقص في أغنية “فيديو كليب”ـ و لاقت الاغنية انتقادات من قبل النقاد الفنيين.

وتتناول الأغنية، طالبة جميلة كانت تعيش في الخارج، وتحمل شهادة ثانوية من إحدى الدول العربية، وأتت للخرطوم لتكملة دراستها في إحدى الجامعة السودانية، وجذبت الطلاب بجمالها حتى وقعوا في حبها، وأصبحت حديث الوسط الجامعي.

والأغنية المصورة تحمل اسم “شهادة عربية” يقوم بأدائها فنان شاب مشهور، واختير هذا الاسم لأن فتيات الشهادات العربية يتمتعن بجمال زائد عن الفتيات اللواتي يعشن بالسودان.

وقالت إحدى المغردات وهي تبدو عليها حالات الغيرة والغضب “الأغنية بايخة وصوت الفنان غير جيد، والكليب سخيف جدًا وليس له أي معنى”.