 

قال الفنان اللبناني في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التغريدات المصغّر “تويتر” أرفق فيها صورة لرئيس الوزراء البريطاني يظهر فيها وهو يحمل أغراضه بنفسه استعداداً لمغادرة مقرّ سكنة كرئيس حكومة سابق “صورة تشرح لنا ليش في العالم الغربي بيتقدموا وبينجحوا وليش في عالمنا العربي نتراجع وندمر بعضنا.”

 

وأضاف علامة “رئيس وزراء سابق يساعد العمال في نقل أغراضه”.

 

يذكر أن الحكام العرب لا يزالون يبذلون الغالي والرخيص ويقتلون ويسجنون كل من يعارض حكمهم ودكتاتوريتهم.