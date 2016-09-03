قال الفنان اللبناني راغب علامة في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التغريدات المصغّر “تويتر” أرفق فيها صورة لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يظهر فيها وهو يحمل أغراضه بنفسه استعداداً لمغادرة مقرّ سكنة كرئيس حكومة سابق “صورة تشرح لنا ليش في العالم الغربي بيتقدموا وبينجحوا وليش في عالمنا العربي نتراجع وندمر بعضنا.”

وأضاف علامة “رئيس وزراء سابق يساعد العمال في نقل أغراضه”.

صورة تشرح لنا ليش في العالم الغربي بيتقدموا وبينجحوا وليش في عالمنا العربي نتراجع وندمر بعضنا. pic.twitter.com/GyWuhcBrrZ — Ragheb Alama (@raghebalama) September 3, 2016

رئيس وزراء سابق يساعد العمال في نقل أغراضه. pic.twitter.com/AWB1ABPyf5 — Ragheb Alama (@raghebalama) September 3, 2016

يذكر أن الحكام العرب لا يزالون يبذلون الغالي والرخيص ويقتلون ويسجنون كل من يعارض حكمهم ودكتاتوريتهم.