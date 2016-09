تسبب رسم كاريكاتوري لضحايا زلزال إيطاليا الذي راح ضحيته حوالي 300 قتيل، ظهر على صفحات الأسبوعية الفرنسية الساخرة شارلي إيبدو الجمعة، موجة غضب واستنكار داخل إيطاليا وخارجها.

وهاجم وزير العدل الإيطالي أندريا أورلاندو تلك الرسوم واصفا إياها بأنها “تثير الاشمئزاز”،ولم ير فائدة ترجى من تعليق آخر لما سيثيره ذلك من “نقاش وجذب انتباه وسائل الإعلام” وهو هدف من نشروا تلك الرسوم، على حد قوله.

من جهته أكد رئيس مجلس الشيوخ بييترو غراس على أهمية “احترام حرية السخرية والتهكم” مضيفا أن لديه الحرية أيضا في وصف ذلك بالـ “مقرف”.

وحمل الرسم الذي أثار موجة الغضب عنوان “زلزال على الطريقة الإيطالية” مستعيرا ثلاثة أنواع من المعكرونة الإيطالية لتصوير ضحايا الزلزال.

ويظهر الرسم رجلا مدمى وفوقه عبارة “بيني بصلصة الطماطم” وآخر جريحا وفوقه عبارة “بيني بالفرن”، بينما تظهر في زاوية الرسم جثث مطمورة تحت طبقات من الركام وفوقها عبارة “لازانيا”.

ويجسد رسم آخر امرأة مصابة في موقع الزلزال، وكتب في أسفل الصورة “ليست شارلي إيبدو من بنى منازلكم، إنها المافيا”.

وفي مواقع التواصل الاجتماعي تساءل ناشطون ما إذا كانت “الاستهانة” بضحايا الزلزال تمت بصلة لحرية التعبير.

هذه التغريدة تقول: “أويد حرية التعبير لكن لا أحد يعبث بآلام بلد بأكمله. هذا ليس مقبولا”.

I agree with free speech but nobody can play with a whole country’s pain. This is not the way, #CharlieHebdo! pic.twitter.com/3OHDbF8vUC

— Marc Serra (@MarcSerra21) ٢ سبتمبر، ٢٠١٦