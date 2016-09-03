وجه عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، سعدي أحمد بيره، اليوم السبت، 3 أيلول، 2016، انتقادات للحشد الشعبي، مشيراً الى ان عناصره “من معتقلي السجون بسبب تعاطيهم المواد المخدرة”.

وقال بيره، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة أربيل “إننا انتقدنا نوري المالكي أثناء زيارة السليمانية، بعدما طالب بعدم مشاركة البيشمركة في معركة الموصل”. بحسب ما نقلت عنه شبكة رووداو الإعلامية.