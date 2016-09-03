من الشائع أن الملح المعروف بملح الهمالايا هو واحد من أكثر أنواع الملح الغنية بالمعادن، إذ إنه قادر على تحفيز عملية إفراز السيروتونين في الدم، بهدف تعزيز الجهاز العصبي وتحقيق التوازن الحمضي- القلوي. لذلك، يعتبر هذا الملح هو العنصر المثالي الذي يمكن بسهولة أن يمنع الصداع.

ولتحضير هذا الشراب الطبيعي للتخلّص من آلام الصداع الشديدة، عليكم عصر كوب من الليمون وإضافة عليه ملعقتي طعام من ملح الهمالايا.

بعد ذلك، ضعوا هذا المزيج في وعاء يحتوي على 200 ملليتر من الماء واشربوه خلال النهار.

ملاحظة: يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم عدم تناول هذا المشروب لأنه سيزيد حالتهم سوءاً.