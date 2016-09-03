بعد السخرية اللاذعة التي تعرّض لها تمثال “أم البطل”، الذي كشف عنه مركز مدينة “البلينا” الواقعة جنوب محافظة سوهاج المصرية، أكد الفنان التشكيلى وجيه يني، القائم بأعمال التصميم والتشطيب لتمثال أم البطل بمدينة البلينا، أنه سوف ينتهي من التعديلات الجديدة بناء على قرار المحافظ في غضون أسبوعين من اليوم.

والتمثل يُزهر جندياً يحتضن سيدة من الخلف وهي ترفع ذراعيها، في إشارة إلى أن الجيش يحتضن مصر.



وتناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، صورة التمثال بحالة من الغضب والسخرية، حيث رأى الكثير أن التمثال يحمل إيحاءات جنسيه واضحة، ولا يليق وضعة بهذا الميدان الذي يواجه مدرسه ثانوية للبنات مطالبين بالتدخل الفوري من قبل محافظ سوهاج، الدكتور أيمن عبد المنعم.

وأضاف، في تصريحات لـ”اليوم السابع”، أن التعديل الجديد عبارة عن إزالة مجسم الجندي الذي كان موجودًا خلف الفلاحة المصرية، وسيشمل إضافة من 8 : 10 حمائم السلام وغصني زيتون متقاطعتين بيدى الفلاحة المصرية، وأن هذه التعديلات لن تكلف مجلس مدينة البلينا أي نفقات إضافة، وأن قيمة بناء التمثال 200 ألف جنيه، مضافًا إليها نافورة محملة على التمثال. وفقاً لقوله