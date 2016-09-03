أعلنت المتحدثة باسم الشرطة الباكستانية، نبيلة غضنفر، اليوم السبت، أن بريطانية من أصل باكستاني اغتصبت قبل مقتلها خنقا على يد زوجها السابق.

وقالت غضنفر، إن الفقيدة سامية شهيد 28عاما عثر عليها مقتولة في يوليو الماضي، مشيرة إلى أن فحص الطب الشرعي يؤكد أنها اغتصبت قبل مقتلها. مضيفة في الوقت ذاته أن زوجها السابق محمد شكيل، هو المشتبه به الرئيسي في القضية.

من جانبه، اتهم زوج سامية الحالي وهو مختار كاظم عائلتها بقتلها، وأكد تحقيق للشرطة أنها قتلت خنقا.

وقال إن عائلتها أخبرتها أن والدها في حالة حرجة ليغروها بالعودة من بريطانيا إلى باكستان.