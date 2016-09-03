أوقفت الكاتبة والممثلة الأمريكية الكوميدية “إيمي شومر” عرضها في أحد مسارح “ستوكهولم”،الجمعة، وطردت رجلاً صاح من بين الجمهور “أرنا نهديك!”.

ودعت “شومر” الرجل الذي ردد الجملة للالتحاق بها، ثم طلبت من الجمهور أن يدلها عليه، وهكذا كان، إذ سلطت الأصابع والأضواء على شاب يرتدي سترة سوداء كتب عليها “أحب النساء”.

وسألته إيمي عن عمله، فأجاب أنه “بائع”، فسألته: “هل هو عمل جيد؟ لأننا لا نريد أن نشتري شيئًا هنا، ملاحظتك لطيفة، لكن إذا قلتها ثانية ستذهب لترديدها في موقف السيارات لأنك ستطرد من العرض أيها الحقير”.

فقال: “كنت سأنصرف على أية حال”، وبعد اصطحابه من طرف حراس الأمن، علقت الممثلة بسخرية: “وداعًا سنشتاق إليك بل اشتقنا إليك فعلاً”، وطلبت رأي الجمهور فيما فعلته، فأجابوا بعاصفة من التصفيق.