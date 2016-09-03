نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية صورا لأربع نساء يظهرن أصغر من أعمارهن بكثير، واللواتي يحافظن على جمالهن فقط عن طريق تجنب التعرض لأشعة الشمس.

وأكدت هؤلاء النساء أنهن بالفعل لم يتعرضن لأشعة الشمس بشكل مباشر طوال حياتهن، كما أنهن يحرصن على وضع النظارات شمسية وقبعات كبيرة لحجب أشعة الشمس عن أعينهن ووجوهن، في حال خرجن نهاراً.

وتقول أندريا مكدونلاد – 40 عاماُ- أنها عادة ما تتابع النشرة الجوية قبل الخروج من منزلها، للتاكد ما إذا كانت ستضع نظاراتها وقبعتها لحماية بشرتها من أشعة الشمس.

أما ليزلي جولد ثورب – 51 عاماً – فتقول إنها بكت لعدة ساعات ذات مرة عندما تعرضت بالخطأ لأشعة الشمس، إذ عانت من احمرار جلدها.

في حين أكدت سارة هاردي – 42 عاماً – أن متاجر بيع المشروبات الكحولية عادة ما تطلب منها هويتها الشخصية، لتأكد من عمرها، خاصة وأنها تبدو أصغر بـ20 عاماً.

أما كيم بريور – 56 عاماً – فقالت إنها لم تعرض وجهها لأشعة الشمس قط، مؤكدة أن تجنب الشمس هو “سر الشباب الدائم”.

وحسب الصحيفة البريطانية فإن الباحثين في الولايات المتحدة، اكتشفوا أن الأشخاص الذين لا يتعرضون لأشعة الشمس في حياتهم، يبدون عادة أصغر بنحو 20 عاماً من أعمارهم الفعلية، أو من أعمار الأشخاص الذين يتعرضون للشمس لفترات طويلة.