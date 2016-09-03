نشرت مجلة “فوربس” الأمريكية، قائمة بأسماء أغنى 10 ، حيث تصدرت المركز الأول رئيسة شركة “Inteco Management” يلينا باتورينا، بثروةٍ قدرها 1.1 مليار دولار، وكان من الملاحظ وجود لاعبة التنس الشهيرة ضمن القائمةن التي أوردتها المجلة على النحو الآتي:

1. رئيسة شركة “Inteco Management” يلينا باتورينا. تصل ثروتها إلى 1.1 مليار دولار.

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2. يلينا ريبولوفليفا، المستثمر الخاص، الزوجة السابقة لرجل الأعمال الروسي دميتري ريبولوفليف، بثروة تقدر بـ 600 مليون دولار.

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3. مؤسسة متجر “Wildberries” الإلكتروني تاتيانا باكالتشوك بثروة تبلغ 500 مليون دولار.

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4. العضو في مجلس إدارة شركة الاستثمارات “Progress Capital” أولغا بليافتسيفا بثروة تصل إلى 400 مليون دولار.

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5. مالكة مجموعة شركات “Community” ناتاليا لوتسينكو بثروة تبلغ 325 مليون دولار.

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6. المستثمر الخاص، الزوجة السابقة لرجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، إيرينا أبراموفيتش، بثروة تقيم بـ300 مليون دولار.

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7. العضو في مجلس إدارة الصندوق الخيري لزوجها، كبير المساهمين في شركة «فوساغرو» الروسية للأسمدة أندريه غورييف، يفغينيا غورييفا تبلغ ثروتها 260 مليون دولار.

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8. لاعبة التنس الشهيرة ماريا شارابوفا بثروة 260 مليون دولار.

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9. المديرة العامة لشركة “InfoWatch” ناتاليا كاسبيرسكايا بثروة تقدر بـ 190 مليون دولار.

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10. ناتاليا فيلييفا مؤسسة وصاحبة شركتي الطيران “سيبير” و”غلوبوس” بثروة 190 مليون دولار.

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