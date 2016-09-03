نشرت مجلة “فوربس” الأمريكية، قائمة بأسماء أغنى 10 سيدات روسيات، حيث تصدرت المركز الأول رئيسة شركة “Inteco Management” يلينا باتورينا، بثروةٍ قدرها 1.1 مليار دولار، وكان من الملاحظ وجود لاعبة التنس الشهيرة ماريا شارابوفا ضمن القائمةن التي أوردتها المجلة على النحو الآتي:

1. رئيسة شركة “Inteco Management” يلينا باتورينا. تصل ثروتها إلى 1.1 مليار دولار.

2. يلينا ريبولوفليفا، المستثمر الخاص، الزوجة السابقة لرجل الأعمال الروسي دميتري ريبولوفليف، بثروة تقدر بـ 600 مليون دولار.

3. مؤسسة متجر “Wildberries” الإلكتروني تاتيانا باكالتشوك بثروة تبلغ 500 مليون دولار.

4. العضو في مجلس إدارة شركة الاستثمارات “Progress Capital” أولغا بليافتسيفا بثروة تصل إلى 400 مليون دولار.

5. مالكة مجموعة شركات “Community” ناتاليا لوتسينكو بثروة تبلغ 325 مليون دولار.

6. المستثمر الخاص، الزوجة السابقة لرجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، إيرينا أبراموفيتش، بثروة تقيم بـ300 مليون دولار.

7. العضو في مجلس إدارة الصندوق الخيري لزوجها، كبير المساهمين في شركة «فوساغرو» الروسية للأسمدة أندريه غورييف، يفغينيا غورييفا تبلغ ثروتها 260 مليون دولار.

8. لاعبة التنس الشهيرة ماريا شارابوفا بثروة 260 مليون دولار.

9. المديرة العامة لشركة “InfoWatch” ناتاليا كاسبيرسكايا بثروة تقدر بـ 190 مليون دولار.

10. ناتاليا فيلييفا مؤسسة وصاحبة شركتي الطيران “سيبير” و”غلوبوس” بثروة 190 مليون دولار.