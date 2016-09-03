تتنافس شركات الهواتف الجوالة عموماً في إصداراتها، إلا أن سوقاً صغيرة في عملاءها كبيرة في مكاسبها تشهد منافسة بالمليارات حول الهواتف الفخمة والمرصعة بالذهب والأحجار الكريمة.

إليك أغلى 10 هواتف في العالم صنعت من أجل أصحاب المليارات:

1-آيفون 5 بالماس الأسود: قدمت “آبل” آيفون وهي واحدة من أغنى العلامات التجارية في العالم هاتفًا مرصعًا بـ 26 قيراطاً من الماس الأسود، بسعر 15.3 مليون دولار.

2- آيفون 4 بالماس الوردي: أنتجت “آبل” آيفون 4 بالماس الوردي وسعره 15.3 مليون دولار، ويعتبر ثاني أغلى هاتف في العالم مغطى بعدة ماسات وردية اللون.

3- آيفون 3GS سوبريم جولدسترايكر: هذا الهاتف أنتجته “آبل” لهواة الرفاهية وأصحاب الملايين، بسعر 3.2 مليون دولار.

4-آيفون 3G زر الملك: الهاتف تزينه أغلى ماسة في العالم بوزن 6.6 قيراط، بسعر 2.4 مليون دولار.

5- جولدفيش لي مليون: هذا الهاتف يتميز بأنه مغطى بالذهب وصُنع من أجل محبي الفخامة، بسعر 1.3 مليون دولار.

6-دياموند كريبتو: سعره 1.3 مليون دولار، وأفضل شيء في هذا الهاتف الذكي أنه مغطى كاملاً بالماس.

7-جريسو لوكسور لاس فيجاس: تحفة تصميمية رائعة مرصع بالذهب الخالص والكريستال والألماس السوداء، ومطعم بخطوط من الألماس السوداء ، بسعر يصل مليون دولار.

8-فيرتو تصميم الكوبرا: الهاتف يأخذ شكل أفعى “الكوبرا” بسعر 310 ألف دولار، محاط بالكامل بالكثير من قطع الذهب و الألماس، وأنتج منه شكلين مختلفين.

9-سوني الماس الأسود: بيع من هذا الهاتف 5 نسخ فقط بسعر 310 ألف دولار، هيكله مصنوع من البوليكاربونات شاشة من نوع OLED .

10-آيفون Princess: الهاتف مرصع بقطع الماس على المساحة الفارغة من جنبات الجهاز ويصل عددها الى 138 قطعة، وسعرهيصل 167.400 ألف دولار.