حذر البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان من أن تدمير البيئة يساهم في أزمة اللاجئين، داعياً إلى تحرك عاجل لوقف التغير المناخي العالمي .

وخلال مؤتمر صحفي في روما للاحتفال بيوم الكنيسة العالمي للصلاة من أجل رعاية الخلق، حذر البابا من استمرار ظاهرة الاحتباس الحراري، وقال إن الأكثر ضعفا هم من يعانون نتيجة لها. وفقاً لصحيفة “الإندبندنت” البريطانية



وقال إن الاحتباس الحراري مستمر، ويعود السبب في ذلك جزئيا إلى النشاط الإنساني، فكان عام 2015، العام الأشد حرارة على الإطلاق، وسيكون عام 2016 أشد حرارة على الأرجح. وهذا ما يؤدي غلى مزيد من الجفاف والفيضانات والحرائق والأحداث المناخية الحادة.

وتابع قائلا إن التغير المناخي يساهم في أزمة اللاجئين، ففقراء العالم ورغم أنهم أقل مسئولية عن التغير المناخي، إلا أنهم الأكثر ضعفا ويعانون بالفعل من تأثيره.