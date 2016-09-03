في محاضرة جديدة، كرّر الداعية الشيعي “الصرخي الحسني” هجومه على المرجع الشيعي البارز آية الله علي السيستاني لكن هذه المرّة عن طريق ربط أفكاره وأطروحاته بنظرائه من السنة وعلى رأسهما ابن تيمية وابن كثير، حسب زعم الصرخي.

وزعم “الصرخي” في محاضرته العاشرة ضمن سلسلة محاضرات تحليل موضوعي في العقائد والتاريخ الإسلامي ليل الجمعة أن “حقيقة الترابط بين منهج ابن كثير والسيستاني والعلاقة بينهما على مستوى تكفير الآخر وإلغائه لمجرد أن يقوم بالإنتقاد لشخصية لها صلة وعلاقة بهما كأن يكون حاكما أو أميرا أو خليفة من خلفاء بني أمية بالنسبة لابن كثير ووكيلا ومعتمدا بالنسبة للسيستاني رغم ما يصدر من تلك العناوين والشخوص من مفاسد وقباح فيكون المتعرض لهما والناقد والكاشف لحقيقتها عرضة للقتل والتكفير والطعن والقدح بكل ما يقول من حقائق وآراء ومواقف…”

وبحسب ما جاء في الموقع الرسمي للصرخي فإنّ “منهج ابن كثير وطريقته بالتعامل التي جاءت وفقا لمنهج ابن تيمية في التحجير والتكفير هي ذات الطريقة والمنهجية التي يتعامل بها السيستاني مع أي طرف يكشف حقيقته وحقيقته وكلائه ومعتمديه لما يصدر منهم من قبائح ومفاسد موضحا ذلك بما نصه، فهل نفهم وبوضوح أن ذلك مطابق لنهج السيستاني في تكفير وتقتيل وتهجير كل من لا يقول بعصمة السيستاني ووكلائه ومعتمديه مهما فعلوا من قبائح ورذائل وموبقات وفضائح وفساد؟” وهل أنّ الذي يختاره السيستاني ويعتبره خصمًا وعدوًا له ومتشيعًا شنيعًا لخصوم وأعداء السيستاني حتى لو لم يصدر أيّ شيء من الشخص يدلّ على ذلك، لكنّ السيستانيّ وأخصّاءه يفهمون ويعرفون توجّهات ومعتقدات هذا الشخص من خلال علمهم بالغيب واطلاعهم على السرائر وما في القلوب، أو لعلمهم بالسحر والشعوذة وقراءة الكف والفنجان أو لغة خاصّة مع أمير المؤمنين، ومع الإمام ومن هذه الخزعبلات التي يخدع بها السيستاني أتباعه وأزلامه؟!! فهل هذا النهج لابن كثير هو نهج سيستانيّ تيميّ” حسب زعمه.

وأضاف الداعية الصرخي الحسني وفق ما نقل موقعه الرسمي من تلخيص للمحاضرة اطلعت عليه “وطن” أن “انطباق وتشابه السلوك العملي الواقعي الذي انتهجه الحكام والأمراء الأمويين مع السلوك العملي والواقعي للسيستاني بالإنحلال والإنحراف والمجون والفساد كما يظهر ذلك من خلال فتاواه التي تبيح الممارسات اللاأخلاقية.. كما صار في عصرنا الفلنتاين مباحًا ومستحبًا والمثلية حرية وتطورًا وانفتاحًا وحلالا، وصار الإحتلال والتسلّط والفساد وسفك الدماء وأكل لحوم البشر والتمثيل بجثث الأموات وتدمير البلاد وتهجير وتشريد العباد، صار حلالًا ومستحبًا وواجبًا ببركة السيستاني ومواقفه وفتاواه”

وعن ابن تيمية، زعم “الصرخي” أن “ابن تيميّة تشيع لمعاوية وآل أميّة تشيعًا شنيعًا، وقد غالى فيهم إلى المستوى الذي أختصّ فيه ابن تيميّة باعتقادات سيُسأل عنها يوم الحساب، ويكون خصيمه رسول الله وأمير المؤمنين علي وفاطمة الزهراء والإمامان الحسن والحسين وآل البيت الأطهار والصحابة الراضون المرضيّون والتابعون والأولياء الصالحون، فمن الناحية التطبيقية العملية الفعلية نَشعر ونلمس أن منهجية التيميّة مخالفة لمناهج المسلمين، وشاذة عنها وممكن أن تكون منبهة ومشيرة إلى أنّ لابن تيمية قرآنًا غير قرآن المسلمين، وسنة غير سنتهم، ونبيًّا غير نبيهم، وإمامًا غير إمامهم، وأنّ تشريعات التيميّة غير تشريعات المسلمين.”

وختم المرجع “الصرخي” حديثه عن ابن تيمية بالقول “نحن في الوقت الذي نحترم فيه رأي ابن تيمية وشيعته، لكننا نتبرّأ مما يقولون، ونشفق عليهم، ولهم رأيهم ولنا رأينا ونبقى في طور ونطاق النقاش والحوار العلميّ الشرعيّ الأخلاقيّ، فلا تكفير ولا فحش وسوء خلق ولا تقتيل وسفك دماء ولا إباحة أموال وأعراض.”