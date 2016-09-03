توعد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي “الفضاء الالكتروني”- عالم الانترنت- بالملاحقة والتدخل المباشر فيه لمحاربة من اسماهم المنظمات والجماعات الإرهابية, مؤكداً على أهمية بذل المزيد من الجهود لقطع مصادر التمويل وتدفق الاسلحة لتلك المنظمات الارهابية.

وأضاف السيسي، في حواره مع صحيفة “إيكونوميك تايمز” الهندية، بأنه يجب أن تمتد إلى الفضاء الإلكتروني “عالم الإنترنت” حيث تستغل تلك الجماعات التكنولوجيا لتجنيد الشباب.

وتابع السيسي قائلا: “يجب على الهند ومصر نشر النسخة الصحيحة من الدين”، مضيفا بقوله بأن مصر تعمل مع شركائها الدوليين على العديد من المستويات في الحرب ضد الإرهاب.

وأشار السيسي إلى إن أحد المنتديات الهامة للتعاون على مستوى متعدد الأطراف يتمثل في لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن، التي تشرف عليها مصر في الوقت الراهن.

وألمح السيسي إلى إنه من الأمور المهمة إدراك أننا في ظل عالم مترابط، لا يمكن لدولة بمفردها أن تدحر الإرهاب.