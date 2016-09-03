 

أثار مؤتمر “من هم أهل ؟” الذي عقد في العاصمة الشيشانية، ، تحت رعاية الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، وحضره رئيس مجلس حكماء المسلمين الذي انشأته ، أحمد الطيب “شيخ الأزهر”، ونظمته مؤسسة “طوبة” التي يرأسها الداعية الصوفي اليمني، الحبيب الجفري، ردود أفعال غاضبة في ، سواء على المستوى الرسمي او على مستوى الدعاة والعلماء، بسبب إقصاء البيان الختامي للمؤتمر لـ”السلفية” المتبعة في من أهل والجماعة.

 

وفيما يعتبر أول رد رسمي من قبل المملكة العربية السعودية، أصدرت هيئة كبار العلماء بالمملكة بيانا حذرت فيه من الدعوات التي تهدف إلى إثارة النعرات وإذكاء العصبية بين الفرق الإسلامية، مؤكدة أن كل ما أوجب فتنة أو أورث فرقة فليس من الدين في شيء، وليس من نهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

 

وأضافت الهيئة في بيانها: إنه في محكم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله محمد: “أنه لا عز لهذه الأمة ولا جامع لكلمتها إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن أمة الإسلام أمة واحدة، وتفريقها إلى أحزاب وفرق من البلاء الذي لم تأت به الشريعة، وعلى الإسلام وحده تجتمع الكلمة، ولن يكون ذكر ومجد لهذه الأمة إلا بذلك”.

 

وفي إشارة لما ورد في مؤتمر بأنه لا يخرج من كونه موجه سياسيا، أوضح البيان، أنه ” ليس من الكياسة ولا من الحكمة والحصافة؛ توظيف المآسي والأزمات لتوجهات سياسية، وانتماءات فكرية، ورفع الشعارات والمزايدات والاتهامات والتجريح”، داعية كل من ينتسب إلى العلم والدعوة مسؤولية أمانة الكلمة، ووحدة الصف، بخلاف أهل الأهواء الذين يريدون في الأمة اختلافًا وتنافرًا وتنابذًا وتنابزًا؛ يؤدي إلى تفرق في دينها شيعا ومذاهب وأحزابًا، على حد قول البيان.

 

أما على مستوى ردود الأفعال من قبل الرموز الدينية والدعوية في المملكة، فقد جاء رد رئيس الهيئة العالمية لتدبر القرآن، عضو الهيئة العليا لرابطة علماء المسلمين، الدكتور نصر العمر، الذي اعتبر المؤتمر بمثابة طعنة في عقيد الأمة.

 

وقال في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر” رصدتها وطن ” #مؤتمر_الشيشان طعنة في عقيدة الأمة ومنهجها، ودعم لألد أعدائها في أصعب محنة تمر بها،وهكذا كان قادة الخرافيين معبرًا للأعداء على مرِّ التاريخ!”.

وأضاف في تغريدة أخرى، قائلا: ” #مؤتمر_الشيشان فضيحةٌ أظهرت للأمة ضلال منهج هؤلاء القوم، ولو عقد أهل السنة عدة مؤتمرات؛ لما كشفوا باطل هؤلاء كما فعلوا هم بأنفسهم!”.

 

من جانبه هاجم الداعية السعودي، سعد البريك المؤتمر قائلا: “#مؤتمر_الشيشان اتفق المختلفون أن هذا المؤتمر حلقة في سلسلة مؤامرة تدور على باتت العداوة على عقيدتنا ووطننا على المكشوف”

أما الداعية الشهير عادل الكلباني، فعلق على المؤتمر في سلسلة تغريدات رصدتها وطن قائلا: ” أظهر #مؤتمر_الشيشان أنَّ الأفواهَ التي نُطْعِمُها تعُضُّنا، ولكنّا لا نتَّعِظ!”، مضيفا في تغريدة أخرى: ” ليكن #مؤتمر_الشيشان منبِّها لنا بأنَّ العالَمَ يَجمع الحطبَ لإحراقنا!”.

من جانبه، قال الداعية السعودي، عوض القرني، أن ، هو حلقة في سلسلة طويلة من الخطوات تكيف في كل بلد أو حدث بما يناسبه ويصلح له و ينسجم مع معطياته الدينية والمذهبية والفكرية والسياسية لتسهم هذه الأحداث والأعمال في النهاية في تحقيق أهداف محددة ومخطط لها بدقة متناهية وإن اختلفت أزمنتها وتباعدت أمكنتها وتباينت الجهات المنفذة لها.

أما على المستوى العام من قبل الناشطين عبر موقع “تويتر”، فقد رصدت “وطن”، مجموعة من التغريدات المهاجمة للمؤتمر، كان أبرزها تعليق الناشط السعودي، كساب العتيبي، الذي علق قائلا: ” تظل السعودية قبلة المُسلمين، وملاذهم الأول، وخادمة للحرمين الشريفين. وستبقى آمنة مُستقرة وقائدة للعالم الإسلامي بإذن الله. #مؤتمر_الشيشان”.

من جانبه علق الكاتب الصحفي الكبير بالكثير من التغريدات، والتساؤلات، كان أهمها قوله: ” متشائم ان #مؤتمر_جروزني سيكون بداية انقسام وجدل … كأن هناك أصابع شر تلعب خلف الستار والله اعلم “.

إلا أن أكثر ما لفت الإنتباه في تغريدات النشطاء على تويتر، هو تعليق الناشط الليبرالي الشهير، محمد آل الشيخ، الذي علق قائلا: ” مشاركة شيخ بمؤتمر غروزني الذي اقصى المملكة من مسمى اهل السنة يحتم علينا تغيير تعاملنا مع فوطننا اهم ولتذهب السيسي الى الخراب”.

وأضاف في تغريدة أخرى، قائلا: ” اختلف مع المتطرفين الغلاة و نالني منهم الكثير لكن اذا تعلق الامر بتقزيم الوطن وتهميشه سأتحول الى اكبر متشدد؛ فالوطن قضية موت وحياة ف معاييري”.