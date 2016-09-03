يواصل الداعية الصوفي علي الجفري محاولاته التخريبية لإشعال نار الفتنة في العالم الإسلامي ولمزيد تفريق المسلمين وهذه المرة عن طريق عزمه تنظيم مؤتمر منطلقات التكفير السبعة بعد مؤتمر أهل السنة في الشيشان.

وقال “الجفري” في 3 تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات المصغّر “تويتر” رصدتها “وطن” إنّ “الخطوة القادمة بعد #مؤتمر_أهل_السنة في الشيشان مؤتمر #منطلقات_التكفير_السبعة التي بُني عليها فكر القطبيين ومن تفرع عنهم من القاعدة وداعش”.

الخطوة القادمة بعد #مؤتمر_أهل_السنة في الشيشان مؤتمر #منطلقات_التكفير_السبعة التي بُني عليها فكر القطبيين ومن تفرع عنهم من القاعدة وداعش — علي الجفري (@alhabibali) September 3, 2016

وأوضح “الجفري” أن منطلقات التكفير السبعة هي”.1الحاكمية 2.الجاهلية 3. الولاء والبراء 4. الفرقة الناجية “العصبة المؤمنة” 5. الاستعلاء 6. حتمية الصدام 7. الخلافة والتمكين”.

1. الحاكمية

2.الجاهلية

3. الولاء والبراء

4. الفرقة الناجية "العصبة المؤمنة"

5. الاستعلاء

6. حتمية الصدام

7. الخلافة والتمكين. — علي الجفري (@alhabibali) September 3, 2016

وادعى الداعية الصوفي المدعوم من قبل حكومة الإمارات في كل تحركاته الخارجية أن هذه “مصطلحات نحت غالبها من كلمات وردت في الوحيين ولكنها حرفت في دلالاتها.”

مصطلحات نحت غالبها من كلمات وردت في الوحيين ولكنها حرفت في دلالاتها. — علي الجفري (@alhabibali) September 3, 2016

وأعلنت مؤسسة “طابة” الصوفية ومقرها أبوظبي أنها هي من نظمت مؤتمر أهل السنة في الشيشان الذي حظي بانتقاد واسع النطاق.

وقالت المؤسسة عبر موقعها الرسمي “في الوقت الذي تشتد فيه فتن كثيرة تعصف بالأمّة وفي ظل محاولات اختطاف لقب “أهل السنة والجماعة” من قبل طوائف من خوارج العصر والمارقين والعابثين بالشريعة المطهّرة الذين تُسْتَغل ممارساتهم الخاطئة لتشويه صورة الدين الإسلامي، تشرّفت مؤسسة طابة بتعاونها مع صندوق الحاج أحمد قديروف الخيري ومؤسسة دعم الثقافة الإسلامية والعلم والتعليم في تنظيم انعقاد المؤتمر العالمي لعلماء المسلمين تحت عنوان: “من هم أهل السنة والجماعة؟” على حد زعم المؤسسة الصوفية.

وهاجم الداعية السعودي ناصر العمر “مؤتمر الشيشان” حيث قال في تغريدة عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” إن ”مؤتمر الشيشان فضيحة أظهرت للأمة ضلال منهج هؤلاء القوم، ولو عقد أهل السنة عدة مؤتمرات، لما كشفوا باطل هؤلاء كما فعلوا هم بأنفسهم”.