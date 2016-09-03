انتقد الاعلامي المصري أحمد مجدي الفساد المستشري في الدولة المصرية التي يقودها عبد الفتاح السيسي قائلاً إن الدولة المصرية بحاجة إلى تجربة “كوريا الشمالية” لمحاربة الفساد والتي ترتكز على إعدام المسؤولين الفاسدين بالدولة كما جرى الحال مع وزيري التعليم والزراعة لجلوسهما بطريقة غير ملائمة أمامه. !

الإعلامي المصري قال إن قرار الحكومة المصرية التي يرأسها شريف إسماعيل التنسيق بين الأجهزة الرقابية، عن طريق شبكة ربط لمراقبة 6 ملايين موظف يأتي للتحقيق في تضخم ثروات بعض العاملين بهيئة البترول وانحرافات مسئولين بالتعليم والتموين وغيرها من المؤسسات .

وأضاف مجدي، خلال تقديمه برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” ، السبت، أن الفساد في المؤسسات الحكومية يبدأ من أصغر عامل إلى أكبر مسئول، متابعًا “الكبار محتاجين قطع رقابهم.

أشار الى أن مصر بحاجة إلى تجربة كوريا الشمالية للتخلص من الفساد بشكل عاجل”، وذلك على خلفية قيام رئيس كوريا الشمالية بإعدام وزيري التعليم والزراعة لجلوسهما بطريقة غير ملائمة أمامه.