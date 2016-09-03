علقت صحيفة “موروكان وورلد نيوز” المغربية على موافقة الحكومة الإسرائيلية لإقامة مهرجان للخمور والجعة في مكان مقبرة إسلامية قديمة “مأمن الله” التي تضم رفات صحابة رسول الله “ص” في القدس الغربية.

وقالت الصحيفة الناطقة باللغة الانجليزية إن القرار تسبب في حالة من الغضب العارم في العالم الإسلامي واعتبره البعض إهانة كبيرة للمسلمين.

ونقلت الصحيفة عن الناشط الفلسطيني “مازن أبو قلبين” قوله:” كيف يقبل المسلمون أن يتناول اليهود الخمور والجعة ويرقصوا على مقابر تضم رفات رموز المسلمون الأول.

وأضاف الناشط إن :”المهرجان اليهودي يهدف لإهانة المسلمين وإهانة حضارتهم”.

وأشار أبو قلبين إلى أن القدس مدينة كبيرة ويمكن لليهود إقامة هذا المهرجان في أي مكان أخر ، إلا أنهم اختاروا هذا المكان بقصد إرسال رسالة للمسلمين حول العالم. وفق ترجمة موقع بوابة القاهرة.

يذكر أن المهرجان سيستمر يومين وسيحتوي على أكثر من 120 نوع محلي وعالمي من الجعة.

وقالت الصحيفة إن مقابر “مأمن الله” واحدة من أقدم المقابر في العالم الإسلامي ، حيث يعود تاريخها إلى ما قبل 1400 عام عندما حكم المسلمون القدس 16 عاما قبل الهجرة، وقد دفن فيها العديد من الشخصيات الإسلامية التي وصفت بالورع والتقوى بما فيهم صحابة رسول الله.