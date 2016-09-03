قدم موقع ” santeplusmag” نصيحتين سهلتين لخسارة الوزن وتحقيق الهدف المرجو، ولتجاوز شعور الشخص بالملل من كل الطرق واتباع العادات الصحية والحميات الغذائية؛ لإنقاص الوزن، وهي:

1-تناولوا الطعام في أطباق صغيرة: هذه الطريقة فعالة لتقليص حجم الحصص الغذائية، إذ إنها تجعل الشخص يتناول تلقائياً كميات أقل.

ووفقاً لدراسة أجراها علماء من Cornell Food & Brand Lab في جامعة Cornell في الولايات المتحدة، فإن تناول الطعام في أطباق صغيؤة يساهم في تقليص كميات الطعام المستهلكة بنسبة 30%.

2-التقطوا صورة للطبق الذي تتناولونه: هذه الخطوة تساعدكم في اتباع نظام غذائي منتظم. وفي كل مرة تشعرون فيها بالجوع، ألقوا نظرة على صور الأطباق التي تناولتموها خلال اليوم ما سيساعدكم في الحد من كمية السعرات الحرارية المستهلكة.