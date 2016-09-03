قدم موقع ” santeplusmag” نصيحتين سهلتين لخسارة الوزن وتحقيق الهدف المرجو، ولتجاوز شعور الشخص بالملل من كل الطرق واتباع العادات الصحية والحميات الغذائية؛ لإنقاص الوزن، وهي:

 

1-تناولوا الطعام في أطباق صغيرة: هذه الطريقة فعالة لتقليص حجم الحصص الغذائية، إذ إنها تجعل الشخص يتناول تلقائياً كميات أقل.

 

ووفقاً لدراسة أجراها علماء من Cornell Food & Brand Lab في جامعة Cornell في الولايات المتحدة، فإن تناول الطعام في أطباق صغيؤة يساهم في تقليص كميات الطعام المستهلكة بنسبة 30%.

 

2-التقطوا صورة للطبق الذي تتناولونه: هذه الخطوة تساعدكم في اتباع . وفي كل مرة تشعرون فيها بالجوع، ألقوا نظرة على صور الأطباق التي تناولتموها خلال اليوم ما سيساعدكم في الحد من كمية المستهلكة.