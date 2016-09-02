أعلنت وزارة الأوقاف المصرية أن هناك حوالي 1800 مسجد، قد أغلقت في وقت سابق؛ لأنها أصبحت بالية وتحتاج إلى إحلال وتجديد بحسب كلام مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري.

وأشار “جمعة” إلى أنه جارٍ إعادة إصلاح وترميم المساجد أولاً بأول، وأنه قد تم افتتاح 375 مسجدًا العام الماضي.

جاء ذلك خلال زيارة جمعة إلى محافظة القليوبية لأداء صلاة الجمعة بمسجد ناصر، برفقة محافظ القليوبية.

وتحدثت خطبة الجمعة والتي ألقاها الشيخ الأمير أبو زيد من شيوخ الأوقاف عن أفضلية العشر الأوائل من ذي الحجة، حيث يضاعف الله فيها الحسنات وتناولت أيضًا الحديث عن بناء بيت الله الحرام وكيف أمر الله سيدنا إبراهيم برفع القواعد وقصة السيدة هاجر وبئر زمزم.