نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مجموعة من الصور التي تكشف ممارسات مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في أحد سجون النساء في بلدة منبج السورية التي استعادتها قوات الرئيس بشار الأسد بعد قهر الدواعش وإخراجهم منها.

وتظهر الصور ألوان التعذيب التي كانت تتعرض لها المعتقلات في سجون التنظيم الإرهابي ومن بينها وسادات مخضبة بالدماء ومراتب قذرة منتشرة على أرضية الزنزانة المظلمة والمبنية بالخرسانة.

وذكرت الصحيفة أن هذه الزنزانة الصغيرة وحوائطها المقشرة والتي كانت مغطاة بآيات قرآنية وابتهالات دينية ، كانت على الأرجح المكان المخصص لاحتجاز السبايا اللاتي كان مسلحو “داعش” يجبرهن على ممارسة الجنس معهم.

الزنزانة، وفق الصحيفة، اكتشف بواسطة مسلحي المعارضة السورية الذين أرسلوا لتأمين مدينة منبج بعد أن سيطر عليها التنظيم المتشدد في شهر أغسطس الفائت.

وكشف مقاتلون من مجلس منبج العسكري والذي يعد جزء من قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة ويقودها الأكراد، لوكالة أنباء ” عرب 24” التفاصيل المتعلقة بسجن النساء الذي يتألف من 10 زنازين. حسب ترجمة موقع مصر العربية.

وتظهر الصور الفوتوغرافية التي التقطت من داخل السجن أبوابا مصنوعة من المعدن الثقيل والتي تقود إلى غرفة مركزية مبنية بالخرسانة.

ومن بين الصور أيضا وعاء مخصص لأكل الكلاب مصنوع من البلاستيك وممتليء بالطعام كان مُلقى على أرضية إحدى غرف السجن، علاوة على مشط حريمي موجود أعلى وسادة مصنوعة من الساتان الأزرق.

وعثر أيضا على أدوات تعذيب وحشية ومخدرات ووسائل منع حمل ومنشطات جنسية.

وسيطر مسلحو المعارضة السورية على مدينة منبج الواقعة على طريق الإمدادات الرئيسي بين الحدود التركية ومدينة الرقة الخاضعة لسيطرة “داعش” في البداية في يناير من العام 2014. وتم إطلاق سراح آلاف المدنيين في أعقاب تحرير ها على أيدي قوات سوريا الديمقراطية في الـ 12 من أغسطس الفائت بعد أن زرع فيها مسلحو التنظيم الإرهابي حوالي 13 ألف لغما.