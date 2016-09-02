قال المحامي التونسي خالد عواينية الجمعة، إنه قدم شكاية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس بناء على طلب تقدم به أحد منوبيه، ضد النائب عن حركة نداء تونس سفيان طوبال متهما إياه بتلقي مبلغ ماليا عينيا قدره 10 آلاف دينار (نحو 5 آلاف دولار) ليتدخل لإنجاح ابنته في مناظرة الدخول إلى سلك القضاة.

وأضاف عواينية في تصريح لصحيفة الشارع المغاربي أن “المتضرر من عملية التحيل يدعى عز الدين البخاري وهو ضابط متقاعد وينتمي إلى هياكل حزب نداء تونس في منطقة سيدي علي بن عون”.

وأشار إلى أن تفاصيل القضية تتمثل في وعود قدّمها رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال إلى المتضرر بإنجاح ابنته في مناظرة القضاة وذلك خلال اجتماع مضيّق مع منخرطي الحزب في جهة سيدي بن عون التابعة لمحافظة سيدي بوزيد.

وأضاف المحامي، أن طوبال تلقى مبلغا ماليا قيمته 10 آلاف دينار من منوبه وتحديدا في منطقة البحيرة، ليتبين للمتضرر فيما بعد بزيف وعود طوبال بمجرد صدور نتائج المناظرة المذكورة في شهر جويلية/يوليو الفارط.

وفي سياق متّصل، قال خالد عواينية إن منوبه بحوزته تسجيلات ورسائل قصيرة تدين سفان طوبال، مشيرا إلى أن صهر رئيس الكتلة البرلمانية تدخل لإنهاء القضية من خلال تقديم وعد للمتضرر بتسمية ابنته في وظيفة سامية.