أكد نائب قائد الدفاع الجوي في منطقة شمال غرب ايران رسول رضواني كيا ان “ايران حققت الاكتفاء الذاتي التام في مجال الدفاع الجوي واستخدام المنظومات الحديثة المتطورة في هذا المجال”، موضحاً أنه “بعد مرحلة الدفاع المقدس تم تجهيز مقرات الدفاع الجوي في مختلف نقاط البلاد بأنظمة حديثة قادرة على كشف الطائرات الدخيلة ورصدها وفي الاولوية نرصد الطائرات الغريبة ونجبرها على الهبوط بدون اشتباكات، معلنا الاستعداد لتنفيذ المهام بقوة دون الإخلال بالنظام التقني”.

ولفت المسؤول الإيراني الى ان “مجموعة الدفاع الجوي في ايران وبالتعاون مع المصانع التابعة لوزارة الدفاع تقوم بتصميم وتصنيع المعدات المتطورة والمنظومات الحديثة بما فيها الرادارات المتطورة والمنظومات الصاروخية اضافة الى منظومة القيادة والسيطرة التكتيكية وجمع المعلومات ومنظومة الحرب الالكترونية بقدرات عديدة، وذلك بالاعتماد على الطاقات المحلية”، مشيراً إلى أن “ايران تعد من الدول الممتازة القليلة من حيث القوة الدفاعية في العالم والمنطقة وقد سعينا من خلال تصميم وتصنيع رادارات “افق” و”سبهر” ومنظومة “مرصاد” الصاروخية وسائر المنظومات الى تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال”.

واعتبر ان “أجواء ايران هي أكثر الأجواء امنا في الشرق الاوسط، وهذا ما أدى الى ان تستخدم شركات الطيران الاجنبية الاجواء الايرانية لمرور طائراتها، حتى ان منظمة الطيران العالمية اعتبرت أجواء ايران بأنها أجواء آمنة”.