تعرض مقدم البرامج الأمريكي “ستيف بارتون”، لموقفٍ خطيرٍ كاد أن يلقى حتفه إثر هجوم تمساح عليه على الهواء مباشرة، حيث كان يستضيف اثنين من مدربي التماسيح جاءا برفقة تمساحين.

وأمسك “بارتون” أحد التمساحين، فيما كان المدربان يشرحان بعض الأمور بشأن التعامل مع التماسيح، لكن فجأة حدث أمرا لم يكن متوقعا، حيث بدأ التمساح الذي يمسكه “بارتون” يتحرك بشكل عنيف وبدا أنه يحاول الهجوم عليه، الأمر الذي أصاب الأخير بالفزع، وحاول أن يهدأ التمساح لكن محاولته باءت الفشل، وبدا الأمر وكأنه مصارعة مع التمساح.

وطالبه المدربان بأن يهدأ قليلا ثم قام أحدهم بأخذ التمساح من بين يدي “بارتون”، الذي كتب لاحقا على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن ذلك الوقف قائلا إنه شعر أن حياته تمر أمام عينيه لحظة وقوع الهجوم.