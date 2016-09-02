أظهر مقطع فيديو صادم لحظة قيام اللص كايل وليامز (25 عاماً) بسحب ضحيته إلى جانب الطريق في إحدى شوارع مدينة مانشستر البريطانية، بعد أن كمن لها في الصباح الباكر حيث كانت في طريقها الى عملها. وشد وليامز المرأة من شعرها وأسقطها على الأرض وسحبها عبر الشارع قبل أن يسرق ما تحمله من النقود.

وقالت في إفادتها للشرطة بأنها عرضت على اللص حقيبة يدها ليتركها وشأنها. وأضافت المرأة بأن وليامز هددها بالقتل إن لم تقفل فمها.

وذكرت تقارير الشرطة بأن السلوك العنيف الذي استخدمه وليامز مع المرأة تحول في نهاية المطاف إلى سلوك ليّن حيث بدأ بالاعتذار للمرأة مدعياً بأنه ظن أن المرأة هي زوجته السابقة.

وأضافت التقارير بأنه جلس إلى جانب المرأة ودخن سيجارة قبل أن يبدأ بتهديدها مجدداً. وفر وليامز من المكان بعد أن سمع صفارات سيارة إسعاف كانت تمر في المكان.

وفي نهاية المطاف ألقت الشرطة القبض على وليامز وحكم عليه بالسجن لأربع سنوات بعد أن أدين بتهمة التهديد بالقتل والسرقة، بحسب صحيفة الدايلي ميل البريطانية.