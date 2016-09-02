دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، ‏الى اضراب عام للموظفين، عدا الاجهزة الامنية؛ احتجاجاً على عدم تنفيذ الاصلاحات ‏‏.‏

وقال الصدر في بيان الجمعة انه “بعد انتهاء مهلة الشهر ، صار لزاما علينا تفعيل ‏الاحتجاجات السلمية الاصلاحية فلا زلنا نمتلك الخيارات التي قد تكون باباً لانهاء ‏الفساد”.‏

ودعا الصدر في بيانه الشعب العراقي عامة ومن وصفهم بـ ” المتعاطفين مع ‏الاصلاح خاصة وبالأخص التيار الصدري المجاهد والمطالب للإصلاح الخاص ‏والعام، للقيام بإضراب عام عدا الأجهزة الامنية ليومي الاحد والاثنين المقبلين والبقاء ‏امام دوائرهم لتمشية الامور الطارئة والحساسة فقط من خارج الدائرة ، مستثنيا اماكن ‏الامتحانات “.‏

وقال الصدر ” بذلك نثبت ان الاصلاح مطلب من داخل الحكومة كما هو مطلب شعبي ‏من خارج الحكومة “.‏

كما دعا الصدر الى ” اضراب المواطنين الأحبة عن الطعام ابتداء من يوم الجمعة ‏المصادف التاسع من ايلول والاستمرار الى يوم الاحد الذي يليه، داخل المساجد ‏والحسينيات والكنائس ودور العبادة وامثالها وفي المؤسسات الثقافية والاجتماعية “.‏

ودعا زعيم التيار الصدر ي كذلك الى “العمل على جمع تواقيع مليونية تحت عنوان ( الفاسد من ‏الحكومة لا يمثلني ) ابتداء من العاشر من ايلول الى اخر الشهر “.