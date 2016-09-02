دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، الى اضراب عام للموظفين، عدا الاجهزة الامنية؛ احتجاجاً على عدم تنفيذ الاصلاحات .
وقال الصدر في بيان الجمعة انه “بعد انتهاء مهلة الشهر ، صار لزاما علينا تفعيل الاحتجاجات السلمية الاصلاحية فلا زلنا نمتلك الخيارات التي قد تكون باباً لانهاء الفساد”.
ودعا الصدر في بيانه الشعب العراقي عامة ومن وصفهم بـ ” المتعاطفين مع الاصلاح خاصة وبالأخص التيار الصدري المجاهد والمطالب للإصلاح الخاص والعام، للقيام بإضراب عام عدا الأجهزة الامنية ليومي الاحد والاثنين المقبلين والبقاء امام دوائرهم لتمشية الامور الطارئة والحساسة فقط من خارج الدائرة ، مستثنيا اماكن الامتحانات “.
وقال الصدر ” بذلك نثبت ان الاصلاح مطلب من داخل الحكومة كما هو مطلب شعبي من خارج الحكومة “.
كما دعا الصدر الى ” اضراب المواطنين الأحبة عن الطعام ابتداء من يوم الجمعة المصادف التاسع من ايلول والاستمرار الى يوم الاحد الذي يليه، داخل المساجد والحسينيات والكنائس ودور العبادة وامثالها وفي المؤسسات الثقافية والاجتماعية “.
ودعا زعيم التيار الصدر ي كذلك الى “العمل على جمع تواقيع مليونية تحت عنوان ( الفاسد من الحكومة لا يمثلني ) ابتداء من العاشر من ايلول الى اخر الشهر “.
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