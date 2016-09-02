طالب الكاتب التونسي سمير حجاوي، الرئيس عبد الفتاح إقالة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بسبب حضوره العالمي لعلماء المسلمين.

 

وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “لا مجال ولا خيار على الإطلاق أمام السيسي إلا إقالة شيخ الأزهر الدكتور الطيب والطاقم القيادي، وإلا فانه يغامر بخسارة ، ومن المستحيل التصالح مع المؤسسة الدينية بعد إخراجها من الإسلام، يعني باختصار، الطيب طار”.

سمير

وأثار المؤتمر ردود أفعالٍ غاضبة على صعيد علماء المسلمين، كان أبرزها استغراب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف نفي البيان الختامي للمؤتمر صفة عن أهل الحديث والسلفيين، واصفا إياه بأنه “مؤتمر ضرار”.

 

وقال الشيخ القرضاوي في بيان له نشره موقعه الإلكتروني “أزعجني هذا المؤتمر بأهدافه وعنوانه، وطبيعة المدعوين إليه والمشاركين فيه، كما أزعج كل مخلص غيور من علماء الإسلام وأمته، فرأيت أن أصدقَ ما يوصف به أنه مؤتمر ضرار”.