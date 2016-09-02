طالب الكاتب التونسي سمير حجاوي، الرئيس عبد الفتاح السيسي إقالة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بسبب حضوره مؤتمر الشيشان العالمي لعلماء المسلمين.

وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “لا مجال ولا خيار على الإطلاق أمام السيسي إلا إقالة شيخ الأزهر الدكتور الطيب والطاقم القيادي، وإلا فانه يغامر بخسارة السعودية، ومن المستحيل التصالح مع المؤسسة الدينية السعودية بعد إخراجها من الإسلام، يعني باختصار، الطيب طار”.

وأثار المؤتمر ردود أفعالٍ غاضبة على صعيد علماء المسلمين، كان أبرزها استغراب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي نفي البيان الختامي للمؤتمر صفة أهل السنة والجماعة عن أهل الحديث والسلفيين، واصفا إياه بأنه “مؤتمر ضرار”.

وقال الشيخ القرضاوي في بيان له نشره موقعه الإلكتروني “أزعجني هذا المؤتمر بأهدافه وعنوانه، وطبيعة المدعوين إليه والمشاركين فيه، كما أزعج كل مخلص غيور من علماء الإسلام وأمته، فرأيت أن أصدقَ ما يوصف به أنه مؤتمر ضرار”.