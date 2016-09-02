مرت 19عاما على وفاة الأميرة ديانا الزوجة الأولى للأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة، ورغم ذلك، فإن الجدل لم يتوقف منذ أن فارقت الحياة في الـ31 من آب أغسطس لعام 1997 وحتى يومنا هذا.

وأعلنت الكاتبة السعودية رانيا العمار عن طرحها كتاب بعنوان كشف لغز اختطاف ديانا الذي صنف على موقع أمازون العالمي ضمن الكتب المثيرة للجدل.

فالرواية الرسمية تقول، إن الأميرة ديانا قتلت في حادث سير مروّع بينما كانت تستقل سيّارة خاصّة مع صديقها دودي الفايد ابن رجل الأعمال الشهير محمد الفايد أثناء مطاردة مصورين لهما عقب مغادرتهما فندق ريتز بالعاصمة الفارنسية باريس.

فالرواية الرسمية تقول، إن الأميرة ديانا قتلت في حادث سير مروّع بينما كانت تستقل سيّارة خاصّة مع صديقها دودي الفايد ابن رجل الأعمال الشهير محمد الفايد أثناء مطاردة مصورين لهما عقب مغادرتهما فندق ريتز بالعاصمة الفارنسية باريس.

لكن الكاتبة السعودية العمار كان لها رأي آخر في القضية، بعد 6 سنوات من البحث والاستعانة بعدد من الكتب والتحقيقات والبرامج التي سلطت الضوء على حادثة مقتل الأميرة ديانا التي شغلت الرأي العام.

وبحسب صحيفة المدينة السعودية فإن العمار قدمت في كتابها تفسيرا جديدا قد يُغير جميع ما تداوله الناس من قبل حول وفاة الأميرة ديانا، حيث تؤكد أن أميرة ويلز الراحلة تعرضت للاختطاف قبل وقوع الحادثة المفجعة.

وطرحت العمار العديد من التساؤلات حول الحالة الصحية لوالدة الأميرين وليام وهاري، وإن كان أجري تشريح صحيح على جثمانها بعد وفاتها، والسؤال الابرز الذي طرحته الكاتبة السعودية هو لماذا تجاهلت وسائل الإعلام والرأي العام خبر وفاتها لمدة ستة أيام بعد وصول نعشها إلى لندن.

وتقول العمار في كتابها كشف لغز اختطاف ديانا “إنه كان يعتقد أن الأميرة ديانا توفيت متأثرة بجروحها بعد الحادث في أحد أنفاق العاصمة الفرنسية باريس، لكن ذلك لم يحدث”.

وأشارت إلى بعض الشواهد التي حدثت أثناء الوفاة ومنها إخفاء بعض الأدلة الطبية حول وفاة الأميرة التي أسرت قلوب الملايين بجاذبيتها، مضيفة “الأمر لا يعود لإخفاء حقيقة علاقتها بالفايد كما يشاع، لكن ذلك يرجع لوجود جثة امرأة أخرى غير الأميرة ديانا”.

وتخلص الكاتبة السعودية إلى أن هناك مؤامرة كبيرة تورط فيها الجميع، وتم حبكها بإحكام ليتم إخفاء الأدلة التي تدينهم وأنه رغم مرور هذه السنوات إلا أن سر الأميرة ديانا لم يكشف بعد وأنه مع الزمن سيتم كشف الكثير من الأسرار الغامضة حول هذه القصة المهمة.

وكانت علاقة الأميرة ديانا بالأمير تشارلز ساءت قبل أن تنتهي بشكل رسمي عام 1996م، لتتعرف بعدها برجل الأعمال دودي الفايد الذي توفي معها بعد سنة واحدة فقط من انفصالها عن وريث ملكة بريطانيا العظمى.











