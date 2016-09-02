حكمت المحكمة الجنائية في دبي على مسافر من تنزانيا بالسجن 3 أشهر ومن ثم ترحيله من دولة الإمارات العربية المتحدة بتهمة “الاعتداء الجنسي على امرأة” بعد تقبيل مضيفة من طاقم طيران الإمارات.

وفي التفاصيل، علمت المحكمة أن الرجل البالغ من العمر 42 عاماً، اقترب من مضيفة الطيران، من الجنسية الأميركية والبالغة من العمر 25 عاماً، وطلب منها التقاط صورة سيلفي معه. وما إن وقفت المضيفة بقربه حتى عانقها وقام بتقبيلها، بحسب ما ذكرت صحيفة The National.



ولفتت المضيفة في حديثها للمحكمة الى أنها دفعت الرجل بعدما قبّلها في عنقها.

وأشارت الشرطة الى أن الرجل قد اعترف بفعلته، إلا انه عاد وأنكر الاعتداء الجنسي على السيدة خلال استماع المحكمة في حزيران الفائت.

ويذكر أن الحادثة وقعت في نيسان الفائت خلال رحلة متجهة من تنزانيا الى دبي.