قررت فتاة تدعى “غابرييلا ليندي”، من ولاية فلوريدا الأمريكية، أن تفاجئ زوج والدتها، بطريقة غير متوقعة، في عيد ميلاده. وفقاً لموقع Mashable

واختارت غابرييلا ليندي أنّ تهدي زوج والدتها وثيقة تبنيه لها، يكفي أن يوقّع عليها هذا الأخير كي يصبح والدها الشرعي.

وظهر الرجل وهو يفتح الهدية، وعندما رأى الأوراق الرسمية سأل غابرييلا “هل أتبنّاكي؟” فردّت عليه الشابّة بالقول: “أريدك أن تتبنّاني، فلطالما كنت بالنسبة لي الأبّ وهذه الأوراق الرسمية ليست بالأمر المهم”.

وانهمرت الشابّة ووالدها “الجديد” بالبكاء كتعبير عن الفرح.