هاجم الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أساتذة الأزهر وعلماء الدين ممن يستخفون بأحكام جواز الأضحية بالدجاج، أو الديوك، أو الطيور، في عيد الأضحى، قائلًا: “هؤلاء ممن يستخفون لا يشعرون بالفقراء”.

وأضاف «الهلالي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد»، المذاع على فضائية «العاصمة»، مساء الخميس، أن بعض صحابة النبي محمد صل الله عليه وسم، أجازوا تضحية الطيور، منهم بلال بن رباح، مؤذن الرسول، الذي قال لا أبالي أن أضحي بديك.

وأوضح أن الصحابي عبد الله بن عباس، ذكر أنه أعطى لأحد الفتية مالًا وأمره بشراء لحم، وطلب منه أن يخبر كل من يقابله في الطريق بأن ما اشتراه أضحية ابن عباس، لافتًا إلى جواز اتباع صحابة الرسول فيما فعلوه.

وأكد أن ابن حزم ذكر أن الأضحية جائزة من كل حيوان يؤكل لحمه من ذي أربع، أو طائر، والأفضل ما طاب لحمه، متابعًا: «كل هذا يفتح طريق للفقراء كي يعيشوا مثل الأغنياء، ويستطيعوا شراء الأضحية».