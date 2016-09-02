كشفت صحيفة “عكاظ” السعودية أن “خلية إرهابية” تجري محاكمتها بتهمة محاولة اغتيال أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وسعي أفرادها لرصد تحركاته.

وأضافت الصحيفة أن “يقظة الأمن حالت دون تنفيذ ذلك المخطط الغادر، ولم تثن تلك التهديدات الأمير خالد الفيصل عن القيام بجولاته الميدانية، وآخرها جولته لتفقد الاستعدادات للحج بالمشاعر المقدسة”.

وقالت الصحيفة إن الأمير خالد الفيصل قام بأكثر من 17 جولة ميدانية، على رغم إبلاغ الجهات الأمنية له بالقبض على خلية إرهابية تخطط لاغتياله.

وذكرت الصحيفة أن مخطط الاغتيال تم خلال الولاية الثانية للأمير خالد الفيصل في إمارة منطقة مكة المكرمة.