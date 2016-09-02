ناشدت عائلة مسؤول التحرير في صحيفة الزمن العمانية يوسف الحاج, اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ومجلس الشورى، بالتحرك السريع في متابعة الوضع الصحي للصحفي المعتقل منذ 9 أغسطس الماضي.

وذكر أقارب – الصحفي المعتقل- أن يوسف الحاج بعد زيارة ذويه له ، يعاني من حالة صحية سيئة، فهو يعاني ضيق التنفس وقد أصبحت هذه المشكلة تتطور لديه وتتكرر إلى نوبات ربو بشكل مستمر ، كما أن حالة الانزلاق الغضروفي ( الدسك) تسبب له الآلام الشديدة في جسده وأطرافه، ويبدو أن حالته الصحية تتفاقم مع الأيام في الحجز والحبس الاحتياطي على ذمة القضية التي يحاكم فيها.

وبحسب أقاربه الذين قاموا بزيارته بتاريخ 31 اغسطس 2016، فإن المعنيين في الحبس لم يلتفتوا لحالة الصحفي يوسف، ولا يتم الاهتمام بحالته الصحية إلى إن أضرب عن الطعام فقط، وإنه إن لم يتلقى الرعاية الصحية له في زنزانته فإنه سيستأنف الإضراب عن الطعام مجددا. وفق ما ذكر موقع البلد العماني.

وأكد الأمين العام لـ اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، متابعة اللجنة للموضوع وفي إجراءات التحقق من كل ما ورد عند أكثر من جهة.

ويواجه الصحفي يوسف الحاج 6 تهم، من قِبل الإدعاء العام، بعد نشر الجريدة حواراً مع علي النعماني نائب رئيس المحكمة العليا اتهم خلاله القضاء العماني بارتكاب مخالفات كبيرة وفي حالة يرثى لها.

هذا وحجزت المحكمة الابتدائية بمسقط، الإثنين الماضي، الدعوى المقامة ضد 3 من صحفيي جريدة الزمن ، وهم رئيس التحرير إبراهيم المعمري، ومسؤول التحرير يوسف الحاج، والصحفي زاهر العبري، وذلك للمرافعة النهائية والنطق بالحكم.

وحجز القاضي النطق بالحكم في قضية رئيس التحرير إلى تاريخ 19 سبتمبر 2016، فيما طلبت هيئة الدفاع تأجيل المرافعة في قضية مسؤول التحرير يوسف الحاج، حيث حجزت لمرافعة الدفاع إلى تاريخ 5 سبتمبر 2016. فيما حجزت المحكمة قضية الصحفي زاهر العبري للنطق بالحكم إلى تاريخ 19 سبتمبر 2016.