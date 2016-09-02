اعتبر الداعية الكويتي د.طارق السويدان، أن “مؤتمر الشيشان” العالمي لعلماء المسلمين، يستهدف تفريق أهل السُنة، ويأتي في توقيت غريب.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “مؤتمر الشيشان، يكفينا تفرقاً وتعصباً، هذا المؤتمر غريب الهدف، غريب التوقيت، غريب النتائج، ما الهدف من مناقشة من هم أهل السنة؟”.

وتابع: “هل هي مشكلة قائمة تحتاج لحل؟، ولماذا هذا التوقيت بالذات لتفريق أهل السنة في الوقت الذي يقوم فيه النظام الإيراني الطائفي بالحشد في سوريا والعراق واليمن ولبنان وغيرها؟، ولماذا يتم استثناء أي من المكونات لأهل السنة والجماعة والذين يشكلون الأغلبية في الأمة؟، يبدو لي أن هذا المؤتمر سيّء التشكيل والهدف والمحتوى والنتائج، ويجب رفضه وإيقاف مثل هذه المهازل”.

واستضافت مدينة جروزني عاصمة جمهورية الشيشان، المؤتمر العالمي لعلماء المسلمين، الذي استمر ثلاثة أيام من 25 إلى 27 أغسطس الماضي.